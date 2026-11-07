საზოგადოება · 7 ნოემბერი, 13:13
ნენე დალაქიშვილი: ...მე კი შეგახსენებთ, სად იყო და რას ამბობდა კალაძე მაშინ
ჟურნალისტი ნენე დალაქიშვილი სოციალურ ქსელში წერს: "იმედზე" დღეს 7 ნოემბერს გაიხსენებენ.
მე კი შეგახსენებთ, სად იყო და რას ამბობდა კალაძე მაშინ და ვიდეოს აზიარებს.
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE ↗
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?
შემდეგი ამბავიწაიკითხემაია ნადირაძე: ... იმიტომ, რომ ჩანაცვლდა ივანიშვილით (ვიდეო)
მსგავსი და უახლესი ამბები
ყველა ამბავი: საზოგადოება
კომენტარები
კომენტარები იტვირთება…