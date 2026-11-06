პოლიტიკა · 7 ნოემბერი, 01:44
მაია ნადირაძე: ... იმიტომ, რომ ჩანაცვლდა ივანიშვილით (ვიდეო)
7 ნოემბერი - ამბები, რომლებიც აქამდე არ მოუყოლიათ. სტუდიაში „ნაციონალური მოძრაობის“ ყოფილი წევრი, მაია ნადირაძე. სოციალური მედია - უმრავლესობა
"ტელეკომპანია "იმედში" სპეცრაზმი შევიდა იმიტომ, რომ როდესაც ბადრი პატარკაციშვილმა დარეკა..." - ამბობს „ნაციონალური მოძრაობის“ ყოფილი წევრი, მაია ნადირაძე.
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შემდეგი ამბავიწაიკითხე19 წელია, ნოემბრის პირველი კვირა „იმედელებისთვის“ და ჩვენი ერთგული მაყურებლისთვის არის უმძიმესი. 7 ნოემბერი არის სააკაშვილის ხელისუფლების სახე! ის, რაც 19 წლის წინ მათ გაბედეს, არის დანაშაული, რომელსაც ხანდაზმულობის ვადა არ აქვს - ირაკლი ჩიხლაძის მონოლოგი
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