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პოლიტიკა · 7 ნოემბერი, 01:44

მაია ნადირაძე: ... იმიტომ, რომ ჩანაცვლდა ივანიშვილით (ვიდეო)

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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