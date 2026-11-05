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პოლიტიკა · 5 ნოემბერი, 22:13

საქართველოს პარლამენტის აპარატმა 7 თანამშრომლისთვის 10 500 ლარად ხელოვნური ინტელექტის პლატფორმის, Chat GPT Business-ის 1-წლიანი ლიცენზია შეიძინა

დოკუმენტს ხელს პარლამენტის აპარატის უფროსი, კახა ოქროჯანაშვილი აწერს. როგორც ბრძანებაში წერია, „სახელმწიფო შესყიდვის ინტერნეტით გამოწერის გზით გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელება“.

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საქართველოს პარლამენტის აპარატმა 7 თანამშრომლისთვის 10 500 ლარად ხელოვნური ინტელექტის პლატფორმის, Chat GPT Business-ის 1-წლიანი ლიცენზია შეიძინა
NEWS.GE

ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

4 სტატია
ოპოზიციური 4
  1. ფორმულაოპოზიციური„ოცნების“ პარლამენტი ChatGPT Business-ის შეძენაზე 10 500 ლარს დახარჯავს
  2. რადიო თავისუფლებაოპოზიციურიპარლამენტის აპარატი Chat GPT Business-ის ერთწლიან ლიცენზიას ყიდულობს
  3. BM.GEოპოზიციურიპარლამენტის აპარატი Chat GPT Business-ის ერთწლიან ლიცენზიას და CLAUDE AI PRO-ს ყიდულობს
  4. ნეტგაზეთიოპოზიციურიპარლამენტი 10 ათასად ChatGPT Business მომსახურებას ყიდულობს
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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