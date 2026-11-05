პოლიტიკა · 5 ნოემბერი, 22:13
საქართველოს პარლამენტის აპარატმა 7 თანამშრომლისთვის 10 500 ლარად ხელოვნური ინტელექტის პლატფორმის, Chat GPT Business-ის 1-წლიანი ლიცენზია შეიძინა
დოკუმენტს ხელს პარლამენტის აპარატის უფროსი, კახა ოქროჯანაშვილი აწერს. როგორც ბრძანებაში წერია, „სახელმწიფო შესყიდვის ინტერნეტით გამოწერის გზით გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელება“.
საქართველოს პარლამენტის აპარატმა 7 თანამშრომლისთვის 10 500 ლარად ხელოვნური ინტელექტის პლატფორმის, Chat GPT Business-ის 1-წლიანი ლიცენზია შეიძინა | ინფორმაციას ამის შესახებ "რადიო თავისუფლება" სახელმწიფო ტენდერების დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით ავრცელებს.
დოკუმენტს ხელს პარლამენტის აპარატის უფროსი, კახა ოქროჯანაშვილი აწერს. როგორც ბრძანებაში წერია, „სახელმწიფო შესყიდვის ინტერნეტით გამოწერის გზით გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელება“.
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს4 სტატია
ოპოზიციური 4
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE ↗
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?
შემდეგი ამბავიწაიკითხეფრთხილად. ჰორიზონტზე ტრამპი გამოჩნდა
უახლესი ამბები
ყველა ამბავი: პოლიტიკა
დაიდება შეთანხმება. ეს იქნება დიდი შეთანხმება და ის არა მხოლოდ უკრაინას მოიცავს
ოპერატიული ზსუ · Telegram+1 წყარო
კომენტარები
კომენტარები იტვირთება…