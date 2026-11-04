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საზოგადოება · 4 ნოემბერი, 13:04

ლაშა ბუღაძე: კახა კალაძის სიტყვები - 5-6 ადამიანის დაძინების შესახებ ესაა მუქარა და გამოხატავს მის (და მისნაირების) ბაზისურ სურვილს, რომ მათთვის დისკომფორტის შემქმნელი ხალხი განადგურდეს რაიმე ფორმით

თბილისის მერმა კახა კალაძემ ცხოველთა დამცველებს „ბოროტმოქმედები“ უწოდა და განაცხადა, რომ მათგან „5-6 ადამიანი დღესვე წასაყვანია და დასაძინებელია“. მისი თქმით, თავშესაფარი გამჭვირვალედ მუშაობს, ხოლო სამარხების გათხრაში მონაწილე პირებს პასუხისგება მოუწევთ.

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ლაშა ბუღაძე: კახა კალაძის სიტყვები - 5-6 ადამიანის დაძინების შესახებ ესაა მუქარა და გამოხატავს მის (და მისნაირების) ბაზისურ სურვილს, რომ მათთვის დისკომფორტის შემქმნელი ხალხი განადგურდეს რაიმე ფორმით
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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

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