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საზოგადოება · 3 ნოემბერი, 22:46

თამო კეშელავა: მერს კი არა, მანიაკს ნახავ იშვიათად, რომელიც ასე საჯაროდ აღიარებს, ხალხის დახოცვა მინდაო...

ცნობისათვის, კახა კალაძე ცოტა ხნის წინ ცხოველთა უფლებადამცველების პროტესტს გამოეხმაურა და თქვა, რომ “5-6 ადამიანი, დღესვე წასაყვანი და დასაძინებელია, ისეთ მდგომარეობაში არიან“

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თამო კეშელავა: მერს კი არა, მანიაკს ნახავ იშვიათად, რომელიც ასე საჯაროდ აღიარებს, ხალხის დახოცვა მინდაო...
NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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