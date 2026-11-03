თამო კეშელავა: მერს კი არა, მანიაკს ნახავ იშვიათად, რომელიც ასე საჯაროდ აღიარებს, ხალხის დახოცვა მინდაო...
ცნობისათვის, კახა კალაძე ცოტა ხნის წინ ცხოველთა უფლებადამცველების პროტესტს გამოეხმაურა და თქვა, რომ “5-6 ადამიანი, დღესვე წასაყვანი და დასაძინებელია, ისეთ მდგომარეობაში არიან“
ჟურნალისტი თამო კეშელავა:
ადამიანები აიძულეს შიშველი ხელებით ამოეთხარათ მიწა, რათა სცოდნოდათ, ესაა მისი საყვარელი ოთხფეხა მეგობრის საფლავი, აღარ უნდა ეძებონ და იგლოვონ და წესიერი საფლავი აღირსონ, თუ არაა ეს და იქნებ, ჯერ კიდევ ცოცხალია...
და ახლა ამ ხალხზე ამბობს ქალაქის მერი – ეგენი დასაძინებლებიაო, დღესვეო...
რომ მიმიშვა, დავხოცავდიო...
კი არაა შორს ეგ დრო უკვე პირდაპირ ქუჩებში რომ დაიწყონ ხალხის დაცხრილვა და მერე ორმოებში ცხედრების ჩაყრა, ხანაც მიწის არმიყრაც და ამ სასაკლაოს ორმოებისთვის საფლავის დარქმევა...
ჯერ რა მდგომარეობამდე უნდა მიიყვანა ადამიანი, მიწა შიშველი ხელებით თხაროს სიმწრისგან და მერე კიდევ, აქეთ უნდა, თურმე, რომ დახოცოს! კაცმა, შადრევანში რომ ბავშვი მოაკვლვევინა კორუფციას, ნეპოტიზმს, არაპროფესიონილზმს!
პრაქტიკულად მიუქსია პარტ.აქტივი ხალხს!
ეგეთმა სიტყვიერმა მიქსევამ მოაკვლევინა ლექსო ლაშქარავა!
მერს კი არა, მანიაკს ნახავ იშვიათად, რომელიც ასე საჯაროდ აღიარებს, ხალხის დახოცვა მინდაო...
მე არ ვიცი, მართლა რატომ ვერსად აღიზარდნენ და ვერავისგან. ვინები არიან მართლა ეს ფურუნკულები...
პ.ს.
ქვეცნობიერად, ზუსტად დაძინება ამოიძახა ძაღლების თემაზე საუბრისას.... ოხერი რამეა ქვეცნობიერი, თუ ცნობიერი გაქვს, ქოცო!
ცნობისათვის, კახა კალაძე ცოტა ხნის წინ ცხოველთა უფლებადამცველების პროტესტს გამოეხმაურა და თქვა, რომ “5-6 ადამიანი, დღესვე წასაყვანი და დასაძინებელია, ისეთ მდგომარეობაში არიან“
კალაძის მტკიცებით, თავშესაფარი სრული წესების და კანონების დაცვით მუშაობს და ცხოველების კეთილდღეობას ემსახურება.
მისივე თქმით, დაუყოვნებლივ დაიწყება გამოძიება იმ პირების მიმართ, ვინც სამარხები გათხარა.
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
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