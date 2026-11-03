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საზოგადოება · 3 ნოემბერი, 21:18

ზურაბ ფარჯიანი: ქართული ოცნება / Georgian Dream გილოცავთ მამულიშვილნო, ისეთი ხალხი გიდგათ სათავეში, აღშფრთოვანებას ვერ ვმალავ

ცნობისთვის,  "შაბათის ეთერმა" ექსკლუზიურად მოიპოვა კადრები, სადაც ჩანს, როგორ მიჰყავთ ღამით ქუჩებიდან აყვანილი მიუსაფარი ძაღლები და სპეციალურ ორმოებში ყრიან. კადრების მიხედვით, თვალჭრელიძის ქუჩაზე მდებარე ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფრიდან მიკროავტობუსი ღამის 00:00 საათის შემდეგ გამოდის და  ველის სასაფლაოსკენ მიემართება. ვიდეოს ავტორების თქმით, ტრანსპორტი დახოცილი ძაღლებით იყო სავსე. 

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ზურაბ ფარჯიანი: ქართული ოცნება / Georgian Dream გილოცავთ მამულიშვილნო, ისეთი ხალხი გიდგათ სათავეში, აღშფრთოვანებას ვერ ვმალავ
NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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