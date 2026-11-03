საზოგადოება · 3 ნოემბერი, 13:55
"მოხდა საზარელი ფაქტი, საუბარია სექსუალურ ძალადობაზე. სავარაუდო მსხვერპლი მეოთხე კლასელია!" (ვიდეო)
შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადასტურებს, რომ თბილისის ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში სავარაუდო სექსუალური იძულების და ცემის ფაქტზე გამოძიებაა დაწყებული.
"მოხდა საზარელი ფაქტი, საუბარია სექსუალურ ძალადობაზე" - რა მოხდა თბილისის ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში?
შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადასტურებს, რომ თბილისის ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში სავარაუდო სექსუალური იძულების და ცემის ფაქტზე გამოძიებაა დაწყებული.
ერთ-ერთი სავარაუდო დაზარალებული სკოლის მოსწავლის დედა "პირველებს " ეუბნება, მშობლებმა მალევე მიაწოდეს ინფორმაცია საგამოძიებო უწყებას, ასევე საქმის კურსშია განათლების სამინისტროც.
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს3 სტატია
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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE ↗
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შემდეგი ამბავიწაიკითხეზურაბ ფარჯიანი: სკოლებში ამ და სხვა რეალურ პრობლემებს რომ მიხედოთ, სანამ "გარყვნილ დასავლეთს" დაუწყებთ ჭკუის სწავლებას და ფორმებს იყიდით ჩინეთში, არა?!
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