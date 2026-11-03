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საზოგადოება · 3 ნოემბერი, 13:55

"მოხდა საზარელი ფაქტი, საუბარია სექსუალურ ძალადობაზე. სავარაუდო მსხვერპლი მეოთხე კლასელია!" (ვიდეო)

შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადასტურებს, რომ თბილისის ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში სავარაუდო სექსუალური იძულების და ცემის ფაქტზე გამოძიებაა დაწყებული.

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"მოხდა საზარელი ფაქტი, საუბარია სექსუალურ ძალადობაზე. სავარაუდო მსხვერპლი მეოთხე კლასელია!" (ვიდეო)
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3 სტატია
ოპოზიციური 2ნეიტრალური 1
  1. TV პირველიოპოზიციურიშსს ადასტურებს, რომ სკოლაში სავარაუდო სექსუალური ძალადობის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო
  2. ინტერპრესნიუსინეიტრალურითბილისის ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში, მე-6 კლასის მოსწავლემ მე-4 კლასელს სექსუალური ხასიათის ქმედება აიძულა - დაწყებულია გამოძიება
  3. ნეტგაზეთიოპოზიციურისკოლაში მე-4 კლასელზე სავარაუდო სექსუალურ ძალადობაზე საუბრობენ – დაწყებულია გამოძიება
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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