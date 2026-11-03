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პოლიტიკა · 3 ნოემბერი, 11:46

ლევან სანიკიძე: პარტიების აკრძალვა კატასტროფაა, მაგრამ მთავარი მზაკვრობა წულუკიანის კომისიის დასკვნის 244–274-ე გვერდებზე იკითხება

რუსებს ძალიან ეტკინათ ქართული მხარის მიერ სტრასბურგსა და ჰააგაში მოგებული საქმეები. ამ საერთაშორისო გამარჯვებების მიღწევაში უდიდესი წვლილი შეიტანეს 2008 წლის ომის გენერლებმა - ზაზა გოგავამ და მამუკა ყურაშვილმა, რის გამოც მათ წულუკიანის კომისიაზე ნამდვილი ჯოჯოხეთი მოუწყვეს.

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ლევან სანიკიძე: პარტიების აკრძალვა კატასტროფაა, მაგრამ მთავარი მზაკვრობა წულუკიანის კომისიის დასკვნის 244–274-ე გვერდებზე იკითხება
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1 სტატია
  1. ალიაოპოზიციური,, მთავარი მზაკვრობა წულუკიანის კომისიის დასკვნის 244–274-ე გვერდებზე იკითხება” – ლევან სანიკიძე
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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