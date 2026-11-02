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პოლიტიკა · 2 ნოემბერი, 22:46

ლევან ცუცქირიძე: ასეთი “შეკითხვა” - სინამდვილეში კი კლასიკური, მაგრამ მარტივი “პროპაგანდისტული ხაფანგი” - გამომიგზავნა “ტვ იმედიდან” ...

ლევან ცუცქირიძე: უპირველეს ყოვლისა, დააკვირდით შეკითხვის ფორმულირებას: “იმედის” პროპაგანდისტი (სახელს და გვარს აღარ აქვს მნიშვნელობა, ყველა პატრონის ენით ლაპარაკობს) წინასწარ მიანიშნებს, რომ რაღაც “დავალება” არსებობდა. ცდილობს, რომ მეც და “იმედის” მაყურებელმაც ეს უკვე ფაქტად მივიჩნიოთ და "დავალების" შინაარსი მერე ვარკვიოთ.

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ლევან ცუცქირიძე: ასეთი “შეკითხვა” - სინამდვილეში კი კლასიკური, მაგრამ მარტივი “პროპაგანდისტული ხაფანგი” - გამომიგზავნა “ტვ იმედიდან” ...
NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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