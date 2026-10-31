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პოლიტიკა · 31 ოქტომბერი, 22:58

გია გაჩეჩილაძე: ევროკავშირი კიდევ უფრო ძლიერდება: იქმნება ახალი გიგანტური ალიანსი! საქართველო კი იზოლაციისკენ მიექანება!

გია გაჩეჩილაძე: ევროკავშირი კიდევ უფრო ძლიერდება: იქმნება ახალი გიგანტური ალიანსი! საქართველო კი იზოლაციისკენ მიექანება! ევროკავშირი უპრეცედენტო გეოპოლიტიკურ ნაბიჯს დგამს და სრულიად ახალ გლობალურ ალიანსს აყალიბებს. კანადასთან, ავსტრალიასა და ახალ ზელანდიასთან ერთად იქმნება ევროკავშირთან „უფრო მჭიდრო ასოცირების“ სრულიად ახალი სტატუსი.

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გია გაჩეჩილაძე: ევროკავშირი კიდევ უფრო ძლიერდება: იქმნება ახალი გიგანტური ალიანსი! საქართველო კი იზოლაციისკენ მიექანება!
გია გაჩეჩილაძე: ევროკავშირი კიდევ უფრო ძლიერდება: იქმნება ახალი გიგანტური ალიანსი! საქართველო კი იზოლაციისკენ მიექანება!NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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