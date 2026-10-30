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ეკონომიკა · 30 ოქტომბერი, 15:01

საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო: ბიზნესმენ ჯუსტალი ისიანის კომპანიამ ქუთაისის მერიისგან ₾465 000-იანი უკონკურენტო კონტრაქტი მიიღო...

საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს ცნობით, ივნისში, ბიზნესმენ ჯუსტალი ისიანის კომპანიამ ქუთაისის მერიისგან ₾465 000-იანი უკონკურენტო კონტრაქტი მიიღო, 2 თვის შემდეგ, 3 აგვისტოს კი ბიზნესმენმა ქართულ ოცნებას 55 000 ლარი შესწირა.

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საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო: ბიზნესმენ ჯუსტალი ისიანის კომპანიამ ქუთაისის მერიისგან ₾465 000-იანი უკონკურენტო კონტრაქტი მიიღო...
საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო: ბიზნესმენ ჯუსტალი ისიანის კომპანიამ ქუთაისის მერიისგან ₾465 000-იანი უკონკურენტო კონტრაქტი მიიღო...NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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