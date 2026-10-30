ახალი ხედვა. სრული სურათი.AI ინტერნეტმედია პლატფორმა
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარისაზოგადოებასტატია
საზოგადოება · 30 ოქტომბერი, 12:32

თორნიკე რაზმაძე: ვეძებ ადამიანს, ვისაც სწორად მიაჩნია ელენე ხოშტარიას ციხეში ჩასმა (ვიდეო)

სამოქალაქო აქტივისტი თორნიკე რაზმაძე: "ნაცებს" რომ ეს გაეკეთებინათ, რას იზამდით? შეგახსენებთ, პატიმრობაში მყოფი „კოალიცია ცვლილებისთვის“ ერთ-ერთი ლიდერი ელენე ხოშტარია რუსთავის ქალთა ციხიდან თოდუას კლინიკაში გეგმური შემოწმებისთვის გადაიყვანეს. გავრცელებულ კადრებში ჩანს, რომ ის ეტლით გადაადგილდება.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

კომენტარები

კომენტარები იტვირთება…

გააგრძელე ნაკადშიდღის ამბები ერთი თითის მოსმით

შემდეგი ამბავი

საზოგადოება ·
თეონა ბაღდავაძე კახა კალაძეს: დარჩი ადამიანად! (ვიდეო)წაიკითხე

მსგავსი და უახლესი ამბები

საზოგადოება ·

ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრში არსებულ ინფრასტრუქტურულ და ტექნიკურ მდგომარეობას კულტურის მინისტრი მაია ბითაძე ადგილზე გაეცნო

რუსთავი 2
ყველა ამბავი: საზოგადოება