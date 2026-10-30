საზოგადოება · 30 ოქტომბერი, 12:32
თორნიკე რაზმაძე: ვეძებ ადამიანს, ვისაც სწორად მიაჩნია ელენე ხოშტარიას ციხეში ჩასმა (ვიდეო)
სამოქალაქო აქტივისტი თორნიკე რაზმაძე: "ნაცებს" რომ ეს გაეკეთებინათ, რას იზამდით? შეგახსენებთ, პატიმრობაში მყოფი „კოალიცია ცვლილებისთვის“ ერთ-ერთი ლიდერი ელენე ხოშტარია რუსთავის ქალთა ციხიდან თოდუას კლინიკაში გეგმური შემოწმებისთვის გადაიყვანეს. გავრცელებულ კადრებში ჩანს, რომ ის ეტლით გადაადგილდება.
სამოქალაქო აქტივისტი თორნიკე რაზმაძე:
"ნაცებს" რომ ეს გაეკეთებინათ, რას იზამდით?
ცნობისათვის, პატიმრობაში მყოფი „კოალიცია ცვლილებისთვის“ ერთ-ერთი ლიდერი ელენე ხოშტარია რუსთავის ქალთა ციხიდან თოდუას კლინიკაში გეგმური შემოწმებისთვის გადაიყვანეს. გავრცელებულ კადრებში ჩანს, რომ ის ეტლით გადაადგილდება.
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ელენე ხოშტარია ციხიდან თოდუას კლინიკაში გადაიყვანეს
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