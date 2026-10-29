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პოლიტიკა · 29 ოქტომბერი, 14:39

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ“ გამოავლინა მოქმედი მაღალჩინოსნები, რომლებიც კანონის დარღვევით დღემდე ბიზნესის დირექტორებად რჩებიან

კანონი მკაფიოა: თუ თანამდებობის პირი დანიშვნიდან 10 დღეში კერძო კომპანიის დირექტორობას არ დათმობს, ის საჯარო სამსახურიდან უნდა გათავისუფლდეს. დღეს ამ მოთხოვნას 24 მოქმედი მაღალჩინოსანი ღიად არღვევს და პარალელურად 30 კომპანიას მართავს.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

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„საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ“ გამოავლინა მოქმედი მაღალჩინოსნები, რომლებიც კანონის დარღვევით დღემდე ბიზნესის დირექტორებად რჩებიან
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ“ გამოავლინა მოქმედი მაღალჩინოსნები, რომლებიც კანონის დარღვევით დღემდე ბიზნესის დირექტორებად რჩებიანNEWS.GE

ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს

3 სტატია
ოპოზიციური 3
  1. TV პირველიოპოზიციურიTI: 24 მოქმედი თანამდებობის პირი პარალელურად 30 კომპანიის დირექტორია
  2. ნეტგაზეთიოპოზიციური24 მოქმედი თანამდებობის პირი პარალელურად 30 კომპანიის დირექტორია, რაც კანონის დარღვევაა – TI-საქართველო
  3. ფორმულაოპოზიციურიTI: 24 მოქმედი თანამდებობის პირი 30 კომპანიის დირექტორიცა, რაც კანონით აკრძალულია
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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