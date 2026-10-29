„საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ“ გამოავლინა მოქმედი მაღალჩინოსნები, რომლებიც კანონის დარღვევით დღემდე ბიზნესის დირექტორებად რჩებიან
კანონი მკაფიოა: თუ თანამდებობის პირი დანიშვნიდან 10 დღეში კერძო კომპანიის დირექტორობას არ დათმობს, ის საჯარო სამსახურიდან უნდა გათავისუფლდეს. დღეს ამ მოთხოვნას 24 მოქმედი მაღალჩინოსანი ღიად არღვევს და პარალელურად 30 კომპანიას მართავს.
კანონი მკაფიოა: თუ თანამდებობის პირი დანიშვნიდან 10 დღეში კერძო კომპანიის დირექტორობას არ დათმობს, ის საჯარო სამსახურიდან უნდა გათავისუფლდეს. დღეს ამ მოთხოვნას 24 მოქმედი მაღალჩინოსანი ღიად არღვევს და პარალელურად 30 კომპანიას მართავს.
„კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ კანონის მე-13 მუხლი საჯარო მოხელეს სამეწარმეო საქმიანობასა და კომპანიის ხელმძღვანელობას მკაცრად უკრძალავს, რადგან საჯარო და კერძო ინტერესების აღრევა პირდაპირ აჩენს ელიტური კორუფციის რისკს. თანამდებობის პირს მხოლოდ წილის ან აქციების ფლობის უფლება აქვს.
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ“ გამოავლინა მოქმედი მაღალჩინოსნები, რომლებიც კანონის დარღვევით დღემდე ბიზნესის დირექტორებად რჩებიან:
გიორგი ნაჭყებია, მარტვილის მერი, ხელმძღვანელობს შპს „ბუდულს“.
ნინო ვაშაკიძე, თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს უფროსის მოადგილე, ერთდროულად ორი კომპანიის („ბიდარა 2024“ და „ილ გუდაური“) დირექტორია.
შოთა ანდრიაძე, მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე, მართავს შპს „აიპისის“.
თამთა ყველაიძე, ღვინის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე, პარალელურად ღვინის საკონსულტაციო კომპანია „ვაინ ივენთს ენდ ქონსალთინგს“ ხელმძღვანელობს.
მიხეილ ტარახჩევი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორის მოადგილე, სამი კერძო კომპანიის დირექტორია.
არჩილ ჯაყელი, აფხაზეთის ა/რ მომსახურების სააგენტოს დირექტორის მოადგილე, ორ კომპანიას მართავს, მათ შორის „სამშენებლო კომპანია ივერონს“.
კანონდამრღვევთა სიაში ასევე არიან აფხაზეთის ა/რ იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის მინისტრის მოადგილე თემურ გასვიანი, საგარეო საქმეთა სამინისტროს სამმართველოს უფროსი გურამ საღარაძე, სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე ბერდია ჩანქსელიანი, ისნის გამგებლის მოადგილე მერაბ ბექაია, ბოლნისის მერის მოადგილე ვალენტინა ნავერიანი და მუნიციპალიტეტების მერიებისა და საკრებულოების კიდევ 13 მაღალჩინოსანი, მათ შორის „ქართული ოცნებისა“ და „ხალხის ძალის“ ფრაქციების ხელმძღვანელები.
2026 წლის მარტში ანტიკორუფციული ბიუროს გაუქმების შემდეგ, თანამდებობის პირთა მონიტორინგი სრულად გადაეცა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს, რომელიც ჩინოვნიკების უკანონო ბიზნესსაქმიანობაზე თვალს ხუჭავს.
ნახეთ სრული სია: https://bit.ly/4su3T25
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ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს3 სტატია
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
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