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საზოგადოება · 29 ოქტომბერი, 13:39

თეონა ბაღდავაძე კახა კალაძეს: დარჩი ადამიანად! (ვიდეო)

„კოალიცია ცვლილებისთვის“ ლიდერი ელენე ხოშტარია ციხიდან თოდუას კლინიკაში გადაიყვანეს; გავრცელებულ კადრებში ჩანს, რომ პოლიტიკოსი დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება და ეტლს იყენებს.

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2 სტატია
ოპოზიციური 2
  1. ფორმულაოპოზიციურიელენე ხოშტარია ციხიდან კლინიკაში გადაიყვანეს
  2. TV პირველიოპოზიციურიელენე ხოშტარია ციხიდან კლინიკაში გადაიყვანეს - პოლიტიკოსი ეტლით გადაადგილდება
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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