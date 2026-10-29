საზოგადოება · 29 ოქტომბერი, 13:39
თეონა ბაღდავაძე კახა კალაძეს: დარჩი ადამიანად! (ვიდეო)
„კოალიცია ცვლილებისთვის“ ლიდერი ელენე ხოშტარია ციხიდან თოდუას კლინიკაში გადაიყვანეს; გავრცელებულ კადრებში ჩანს, რომ პოლიტიკოსი დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება და ეტლს იყენებს.
„კოალიცია ცვლილებისთვის“ ლიდერი ელენე ხოშტარია ციხიდან თოდუას კლინიკაში გადაიყვანეს; გავრცელებულ კადრებში ჩანს, რომ პოლიტიკოსი დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება და ეტლს იყენებს.
ამასთან დაკავშირებით, ჟურნალისტი, სამოქალაქო აქტივისტი და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი საჯაროდ მიმართავს კახა კალაძესა და მის მეუღლეს, ანუკი არეშიძეს.
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს2 სტატია
ოპოზიციური 2
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE ↗
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
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შემდეგი ამბავიწაიკითხეხოშტარია კლინიკაში მიიყვანეს, ის ეტლით გადაადგილდება
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ელენე ხოშტარია ციხიდან თოდუას კლინიკაში გადაიყვანეს
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