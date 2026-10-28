ახალი ხედვა. სრული სურათი.AI ინტერნეტმედია პლატფორმა
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარიმსოფლიოსტატია
მსოფლიო · 29 ოქტომბერი, 02:24

სალომე სიმონია: 900 000 ადამიანი თამაშობს ყოველთვიურად ოფიციალური მონაცემით. აქედან, უცხოელია მხოლოდ 12 000 (ვიდეო)

"ოცნება" ამტკიცებს, რომ კაზინოებში ფულს უცხოელები ხარჯავენო. დღეს, დეპუტატებმა დაჩქარებული წესით კანონი მიიღეს, რომელიც კაზინოებს ტურნირების მოწყობისა და საგადასახადო შეღავათებით სარგებლობის უფლებას აძლევს.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

კომენტარები

კომენტარები იტვირთება…

გააგრძელე ნაკადშიდღის ამბები ერთი თითის მოსმით

შემდეგი ამბავი

პოლიტიკა ·
პარლამენტმა კაზინოებისთვის საგადასახადო შეღავათების კანონპროექტი მეორე მოსმენით დაამტკიცაწაიკითხე

მსგავსი და უახლესი ამბები

ყველა ამბავი: მსოფლიო