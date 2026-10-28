მსოფლიო · 29 ოქტომბერი, 02:24
სალომე სიმონია: 900 000 ადამიანი თამაშობს ყოველთვიურად ოფიციალური მონაცემით. აქედან, უცხოელია მხოლოდ 12 000 (ვიდეო)
"ოცნება" ამტკიცებს, რომ კაზინოებში ფულს უცხოელები ხარჯავენო. დღეს, დეპუტატებმა დაჩქარებული წესით კანონი მიიღეს, რომელიც კაზინოებს ტურნირების მოწყობისა და საგადასახადო შეღავათებით სარგებლობის უფლებას აძლევს.
სამოქალაქო აქტივისტი სალომე სიმონია:
900 000 ადამიანი თამაშობს ყოველთვიურად ოფიციალური მონაცემით. აქედან, უცხოელია მხოლოდ და მხოლოდ 12 000.
ოცნება ამტკიცებს, რომ კაზინოებში ფულს უცხოელები ხარჯავენო.
დღეს, დეპუტატებმა დაჩქარებული წესით კანონი მიიღეს, რომელიც კაზინოებს ტურნირების მოწყობისა და საგადასახადო შეღავათებით სარგებლობის უფლებას აძლევს.
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE ↗
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