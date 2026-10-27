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საზოგადოება · 28 ოქტომბერი, 00:14

სალომე სიმონია: 2,2 მლნ. ლარის უძრავი ქონება; მლნ. ლარის ავტომობილები... ეს "ოცნების" დეპუტატის, გიორგი ჭყონიას დეკლარირებული ქონებაა

სალომე სიმონია: გიორგი ჭყონია აჭარის დელეგატი და ფეოდალია. თუმცა, აჭარაში, ბავშვები ასე ეზიდებიან წყალს უკვე 10 დღეა. "ოცნების ქალაქში" პატარები თხრილებში ვარდებიან. შუა ბათუმში, ასე იქექება მოხუცი ბაბუა ურნაში.

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სალომე სიმონია: 2,2 მლნ. ლარის უძრავი ქონება; მლნ. ლარის ავტომობილები... ეს "ოცნების" დეპუტატის, გიორგი ჭყონიას დეკლარირებული ქონებაა
სალომე სიმონია: 2,2 მლნ. ლარის უძრავი ქონება; მლნ. ლარის ავტომობილები... ეს "ოცნების" დეპუტატის, გიორგი ჭყონიას დეკლარირებული ქონებააNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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