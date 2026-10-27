სალომე სიმონია: 2,2 მლნ. ლარის უძრავი ქონება; მლნ. ლარის ავტომობილები... ეს "ოცნების" დეპუტატის, გიორგი ჭყონიას დეკლარირებული ქონებაა
სალომე სიმონია: გიორგი ჭყონია აჭარის დელეგატი და ფეოდალია. თუმცა, აჭარაში, ბავშვები ასე ეზიდებიან წყალს უკვე 10 დღეა. "ოცნების ქალაქში" პატარები თხრილებში ვარდებიან. შუა ბათუმში, ასე იქექება მოხუცი ბაბუა ურნაში.
სამოქალაქო აქტივისტი სალომე სიმონია:
● 2,2 მლნ. ლარის უძრავი ქონება
● 6,4 მლნ. ლარის ქონება გაყიდა
● 20 მილიონად წილი გაასხვისა. 2024
● 6,2 მილიონი ლარის შემოსავალი მიიღო კომპანიებიდან 2025 წელს.
● 1 მლნ. ლარის ავტომობილები
● 650 000 ლარი ნაღდი ფულის სახით
● 312 000 ლარი ანგარიშზე
● 112 688 ხელფასი პარლამენტიდან
● 125 000 ₾ მკურნალობა უცხოეთში
● 691,000 ₾ ოცნებისთვის შეწირული
● თითქმის ნახევარი მილიარდი ლარის სახელმწიფო შესყიდვები მიიღო.
● 5 მლნ. ლარი თანადაფინანსება აიღო „აწარმოე საქართველოდან”.
ეს "ოცნების" დეპუტატის, გიორგი ჭყონიას დეკლარირებული ქონებაა.
ამ დროს, ხალხი ან ნაგვის ყუთებში იქექება, ან ქვეყნიდან გარბის ლუკმა-პურის საშოვნელად. შვილებს სიდუხჭირის გამო ვერ აჩენენ და თუ აჩენენ, მძიმე პირობებში აცხოვრებენ.
გიორგი ჭყონია აჭარის დელეგატი და ფეოდალია. თუმცა, აჭარაში, ბავშვები ასე ეზიდებიან წყალს უკვე 10 დღეა. "ოცნების ქალაქში" პატარები თხრილებში ვარდებიან. შუა ბათუმში, ასე იქექება მოხუცი ბაბუა ურნაში.
უთანასწორობა სულ უფრო და უფრო ღრმავდება. ოცნების დეპუტატები და ჩინოვნიკები მდიდრდებიან. ხალხის ყოფა კი, პირიქით - უარესდება.
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