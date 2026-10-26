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ეკონომიკა · 26 ოქტომბერი, 17:22

მიხეილ ყაველაშვილი: მეუღლესთან ერთად კახეთში, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ზეთისხილის რთველში მივიღე მონაწილეობა (ფოტოები)

ადგილობრივი წარმოების გაძლიერება და ქართული მაღალი ხარისხის აგროპროდუქციის საერთაშორისო ბაზრებზე დამკვიდრება ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლის მნიშვნელოვანი მიმართულებებია. მეუღლესთან ერთად კახეთში, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, კომპანია "სვანიძის ზეთისხილს“ ვეწვიე და ზეთისხილის რთველში მივიღე მონაწილეობა.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

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მიხეილ ყაველაშვილი: მეუღლესთან ერთად კახეთში, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ზეთისხილის რთველში მივიღე მონაწილეობა (ფოტოები)
მიხეილ ყაველაშვილი: მეუღლესთან ერთად კახეთში, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ზეთისხილის რთველში მივიღე მონაწილეობა (ფოტოები)NEWS.GE

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2 სტატია
სამთავრობო 2
  1. იმედინიუსისამთავრობოსაქართველოს პრეზიდენტმა, მეუღლესთან ერთად, კახეთში ზეთისხილის საწარმო დაათვალიერა და ზეთისხილის კრეფაში მიიღო მონაწილეობა
  2. რუსთავი 2სამთავრობოსაქართველოს პრეზიდენტმა, მეუღლესთან ერთად დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში კომპანია "სვანიძის ზეთისხილი" მოინახულა და ზეთისხილის რთველში მიიღო მონაწილეობა
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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