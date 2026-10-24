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პოლიტიკა · 24 ოქტომბერი, 22:51

მამუკა მამულაშვილი: ქართული ლეგიონი იყო ის პირველი დანაყოფი ვინც ...

„როგორც ჯარისკაცი ვამბობ, რომ რუსეთს კომპრომატები აქვს შეერთებული შტატების პრეზიდენტზე და ზუსტად ამიტომ, დონალდ ტრამპი ლაპარაკობს იმას, რასაც ეტყვის პუტინი“— მამუკა მამულაშვილი, უკრაინაში მებრძოლი „ქართული ლეგიონის“ მეთაური.

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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