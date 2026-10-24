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საზოგადოება · 24 ოქტომბერი, 14:26

„ფორმულა": ტელეკომპანია ყველაფერს აკეთებს, რომ მაუწყებლობა რაც შეიძლება მალე სრულად აღდგეს

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NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

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„ფორმულა": ტელეკომპანია ყველაფერს აკეთებს, რომ მაუწყებლობა რაც შეიძლება მალე სრულად აღდგეს
„ფორმულა": ტელეკომპანია ყველაფერს აკეთებს, რომ მაუწყებლობა რაც შეიძლება მალე სრულად აღდგესNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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