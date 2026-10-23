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საზოგადოება · 24 ოქტომბერი, 00:26

ნანა კაკაბაძე: ძალა აღმართს ხნავს

საქართველოს და უკრაინის ხელისუფლებებმა, ვერ გათვალეს აგრესორი რუსეთის მხრიდან მოსალოდნელი ბრუტალური რეაქცია და გადაჭარბებული იმედები დაამყარეს დასავლეთის მხარდაჭერაზე, - წერს არასამთავრობო ორგანიზაცია „მოძრაობა ნეიტრალიტეტის“ დამფუძნებელი, ნანა კაკაბაძე, სოციალურ ქსელში.

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ნანა კაკაბაძე: ძალა აღმართს ხნავს
ნანა კაკაბაძე: ძალა აღმართს ხნავსNEWS.GE

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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