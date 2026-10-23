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საზოგადოება · 23 ოქტომბერი, 12:32

დიმიტრი ჩხეიძე: ჩვენი საზოგადოების მიერ ძალადობის აღქმის კვინტესენციას ვერა და ვერ ჩავწვდი. საინტერესო ფენომენია ჩვენში... (ვიდეო)

ჩვენი საზოგადოების მიერ ძალადობის აღქმის კვინტესენციას ვერა და ვერ ჩავწვდი. საინტერესო ფენომენია ჩვენში, ამ კადრებში მოქალაქეებს ვისაც ხედავთ ანუ სამოქალაქო ფორმაზეა საუბარი და ალბათ ხედავთ ქალბატონ მანანა არჩვაძესაც, სვეცკი წითელი ინწელიგენციის მხრიდან ისე იყვნენ შერაცხულნი, მათ დარბევას ბევრი ძალადობათ კი არა საერთოდ როგორც ჩვენს თანამოქალაქეებს ვერც აღიქვამდნენ “სექტა” დაარქვეს მარტივად.

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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