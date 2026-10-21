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საზოგადოება · 21 ოქტომბერი, 23:53

თორნიკე რაზმაძე: დიახ, სპეციალურად ვამბობ, რომ ეს მორალური უფსკრული მათ გამოაჩინეს და არა შექმნეს

რაც არ უნდა მოხდეს, იმის იმედს ვიტოვებ, რომ ქართველების მომავალი თაობები მაინც გამოიტანენ სწორ დასკვნებს, როცა დღევანდელ საქართველოს ისტორიული პერსპექტივიდან გადმოხედავენ. იმედი მაქვს, რომ დღევანდელი საქართველო მომავალ თაობებს ჭკუის სასწავლებელ მაგალითად მაინც გამოადგებათ

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თორნიკე რაზმაძე: დიახ, სპეციალურად ვამბობ, რომ ეს მორალური უფსკრული მათ გამოაჩინეს და არა შექმნეს
თორნიკე რაზმაძე: დიახ, სპეციალურად ვამბობ, რომ ეს მორალური უფსკრული მათ გამოაჩინეს და არა შექმნესNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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