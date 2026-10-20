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პოლიტიკა · 20 ოქტომბერი, 14:26

ირაკლი ფავლენიშვილი: ქვეყანას ხურავენ (ვიდეო)

ქვეყანაში სერიოზული ამბები ხდება. როდესაც არსებობს ასეთი კრიზისული მდგომარეობა, საფრთხე ემუქრება არამხოლოდ საქართველოს სახელმწიფოებრიობას, ეს გახლავთ მთლიანად დასავლური უსაფრთხოების პრობლემა. როდესაც კრემლი საკუთარ იმპერიალისტურ ზრახვებს ასრულებს საქართველოში, ეს არის მნიშვნელოვანი პრობლემა და ამ პრობლემებთან დაკავშირებით ვსაუბრობთ ჩვენს ბუნებრივ მოკავშირეებთან.

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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