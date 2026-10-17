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საზოგადოება · 18 ოქტომბერი, 01:22

გივი თარგამაძე: ვიტყოდი, ცრემლი არ დამანახოთ, ბიჭოო, მაგრამ, როგორც ჩანს, დაგვიანებულია…

„ნაცმოძრაობის“ წევრი გივი თარგამაძე აცხადებს, რომ ოპოზიცია ზეწოლას ღირსეულად უძლებს, მაშინ როცა მათი მოწინააღმდეგეები მთავრობასა და სუს-ს ემსახურებიან, რის გამოც საკუთარ თანამოაზრეებს „კაი ბიჭებს“, მოწინააღმდეგეებს კი შეურაცხმყოფელი ტერმინოლოგიით მოიხსენიებს.

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გივი თარგამაძე: ვიტყოდი, ცრემლი არ დამანახოთ, ბიჭოო, მაგრამ, როგორც ჩანს, დაგვიანებულია…
გივი თარგამაძე: ვიტყოდი, ცრემლი არ დამანახოთ, ბიჭოო, მაგრამ, როგორც ჩანს, დაგვიანებულია…NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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