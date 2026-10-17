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საზოგადოება · 17 ოქტომბერი, 22:40

ასპირანტების საქმე - 17 დახვრეტილი ახალგაზრდა

80 წლის წინ, 1942 წელს საბჭოთა ხელისუფლებამ დახვრიტა 17 ახალგაზრდა, რომლებსაც დიდ მომავალს უწინასწარმეტყველებდნენ. ახალგაზრდები ანტისაბჭოთა შეთქმულების მონაწილეები იყვნენ. მათ საქართველოს მფარველად გერმანია ესახებოდათ.

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ასპირანტების საქმე - 17 დახვრეტილი ახალგაზრდა
ასპირანტების საქმე - 17 დახვრეტილი ახალგაზრდაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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