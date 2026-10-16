ლაშა ბუღაძე: ნიუ იორკის მეტროპოლიტენ-ოპერა პუტინის აგენტების პასუხად ამერიკაში - უკრაინის ჰიმნი! ცივილიზაცია უკრაინის გვერდით დგას (ვიდეო)
ნიუ იორკის მეტროპოლიტენ-ოპერა პუტინის აგენტების პასუხად ამერიკაში - უკრაინის ჰიმნი ! ამერიკის მთავარი საოპერო თეატრიდან პიტერ გელბის სიტყვებიც და შემდეგ ეს მუსიკაც დიდი და მძლავრი სიგნალია თავისუფლების მოღალატე პოპულისტებისთვის, რომ მთელმა მსოფლიომ დაინახოს და ისმინოს - ცივილიზაცია უკრაინის გვერდით დგას
მწერალი ლაშა ბუღაძე:
ნიუ იორკის მეტროპოლიტენ-ოპერა პუტინის აგენტების პასუხად ამერიკაში - უკრაინის ჰიმნი ! ამერიკის მთავარი საოპერო თეატრიდან პიტერ გელბის სიტყვებიც და შემდეგ ეს მუსიკაც დიდი და მძლავრი სიგნალია თავისუფლების მოღალატე პოპულისტებისთვის, რომ მთელმა მსოფლიომ დაინახოს და ისმინოს - ცივილიზაცია უკრაინის გვერდით დგას და არა მკვლელი დიქტატორისა და ავტოკრატების მხარეს! ყველა ჩვენგანისთვის, საქართველოსთვისაც, არის ეს გზავნილი...
სხვათა შორის, ამავე დადგმაში ქართული ფოლკლორული ანსამბლიც მონაწილეობს ქართული ცეკვით - თავს ვერ დავდებ, რამდენად შეიძლება ეს მოუხდეს ვერდის მუსიკას, მაგრამ ეს არაა აქ მნიშვნელოვანი: მნიშვნელოვანია პასუხი ავტოკრატებს, და უკრაინის მხარდაჭერ��, სადაც ჩვენც ვართ
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