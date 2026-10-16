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მსოფლიო · 16 ოქტომბერი, 22:16

ლაშა ბუღაძე: ნიუ იორკის მეტროპოლიტენ-ოპერა პუტინის აგენტების პასუხად ამერიკაში - უკრაინის ჰიმნი! ცივილიზაცია უკრაინის გვერდით დგას (ვიდეო)

ნიუ იორკის მეტროპოლიტენ-ოპერა პუტინის აგენტების პასუხად ამერიკაში - უკრაინის ჰიმნი ! ამერიკის მთავარი საოპერო თეატრიდან პიტერ გელბის სიტყვებიც და შემდეგ ეს მუსიკაც დიდი და მძლავრი სიგნალია თავისუფლების მოღალატე პოპულისტებისთვის, რომ მთელმა მსოფლიომ დაინახოს და ისმინოს - ცივილიზაცია უკრაინის გვერდით დგას

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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