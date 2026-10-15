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საზოგადოება · 15 ოქტომბერი, 22:12

თბილისში, ხომლელის ქუჩაზე ევაკუაცია გამოცხადდა

თბილისში, ხომლელის ქუჩაზე ევაკუაცია გამოცხადდა. ადგილზე სამაშველო და სასწრაფოდ დახმარების ბრიგადებია მობილიზებული.  ერთ-ერთი ვერსიით, საცხოვრებელი კორპუსის მეოთხე სართულზე აფეთქება მოხდა. 

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თბილისში, ხომლელის ქუჩაზე ევაკუაცია გამოცხადდა
თბილისში, ხომლელის ქუჩაზე ევაკუაცია გამოცხადდაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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