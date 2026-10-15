საზოგადოება · 15 ოქტომბერი, 22:12
თბილისში, ხომლელის ქუჩაზე ევაკუაცია გამოცხადდა
თბილისში, ხომლელის ქუჩაზე ევაკუაცია გამოცხადდა. ადგილზე სამაშველო და სასწრაფოდ დახმარების ბრიგადებია მობილიზებული. ერთ-ერთი ვერსიით, საცხოვრებელი კორპუსის მეოთხე სართულზე აფეთქება მოხდა.
თბილისში, ხომლელის ქუჩაზე ევაკუაცია გამოცხადდა. ადგილზე სამაშველო და სასწრაფოდ დახმარების ბრიგადებია მობილიზებული.
ერთ-ერთი ვერსიით, საცხოვრებელი კორპუსის მეოთხე სართულზე აფეთქება მოხდა.
"პირველები" მომხდარის დეტალებს საგანგებო სიტუაცების მართვის სამსახურში არკვევს.
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