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ლევან სანიკიძე: სინამდვილეში, მანდ გადის მთავარი პოლიტიკური ბრძოლის ველი

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

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ლევან სანიკიძე: სინამდვილეში, მანდ გადის მთავარი პოლიტიკური ბრძოლის ველი
ლევან სანიკიძე: სინამდვილეში, მანდ გადის მთავარი პოლიტიკური ბრძოლის ველიNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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