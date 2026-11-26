ევროპარლამენტის რეზოლუცია პატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით და ხელისუფლების მკვეთრი რეაქცია
ევროპარლამენტმა 441 ხმით მიიღო რეზოლუცია, რომლითაც პაატა ბურჭულაძის, მიხეილ სააკაშვილისა და სხვა პირების გათავისუფლებას, ასევე ბიძინა ივანიშვილისა და ხელისუფლების წარმომადგენლების წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას ითხოვს. გადაწყვეტილებას საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები მკაცრად დაუპირისპირდნენ: შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, დოკუმენტით ბრიუსელმა დაადასტურა, რომ პრეზიდენტის სასახლეზე თავდასხმის მფარველია; ლევან მახაშვილმა აღნიშნა, რომ ბურჭულაძის გათავისუფლების მოთხოვნა ძალადობისა და ხელისუფლების დამხობის მხარდაჭერაა; კახა კალაძემ ხაზი გაუსვა, რომ ევროპარლამენტის პოზიციას მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან 4 ოქტომბრის მოვლენები გადატრიალების მცდელობა იყო; პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ კი განაცხადა, რომ ბოლოდროინდელი შეწყალებების ფონზე მსგავსი რეზოლუცია აუხსნელია. უცნობია, მოჰყვება თუ არა რეზოლუციას აღმასრულებელი ევროპული სტრუქტურების მხრიდან კონკრეტული სანქციები.