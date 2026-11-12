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შეფასება ასახავს გამოქვეყნებისას არსებულ მასალებსა და ინფორმაციას.

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მეუფე იობის მიერ ხელისუფლების კრიტიკა და პოლიტიკური გამოხმაურებები

მროველ-ურბნელმა მიტროპოლიტმა იობმა საკვირაო ქადაგებისას განაცხადა, რომ ხელისუფლებამ შესაძლებლობები სრულად ამოწურა, ქვეყანაში კორუფცია ყვავის, ხელისუფლება არაეკლესიურია და ცდილობს ეკლესიის შერწყმასა და გაკონტროლებას. მიტროპოლიტის განცხადებით, საჭიროა განგაშის ზარის დარეკვა და მომავალში უკეთესი ხელისუფლების არჩევა. ამ შეფასებებს მმართველი გუნდის მხრიდან მწვავე რეაქცია მოჰყვა: დეპუტატებმა ლევან მაჭავარიანმა, დავით მათიკაშვილმა და მარიამ ლაშხმა განცხადებას უპასუხისმგებლო უწოდეს და აღნიშნეს, რომ პოლიტიკური გზავნილებისთვის ამბიონის გამოყენება მიუღებელია, თუმცა ხელისუფლება ყოველთვის მზადაა დიალოგისთვის. ოპოზიციის წარმომადგენელმა ლევან ბეჟაშვილმა კი მიტროპოლიტის განცხადებას მხარი დაუჭირა და დადებითად შეაფასა. უცნობია, რა გავლენას მოახდენს მღვდელმთავრის კრიტიკა ეკლესიასა და ხელისუფლებას შორის შემდგომ ურთიერთობებზე.

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მეუფე იობის მიერ ხელისუფლების კრიტიკა და პოლიტიკური გამოხმაურებები

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მიტროპოლიტმა იობმა “ქართული ოცნება” გააკრიტიკა, ახსენა ბიძინა ივანიშვილიც

მიტროპოლიტ იობის განცხადებით, ხელისუფლებამ შესაძლებლობები სრულად ამოწურა, ქვეყანაში კორუფცია ყვავის და ეკლესიის დისკრედიტაციის მიზნით სუს-ის კრებსების გაჟონვას ბიძინა ივანიშვილის განცხადებები უძღოდა.

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გაშუქება · რუსთავი 2

დავით მათიკაშვილი: ჩვენს ხელისუფლებას გააჩნია განსაკუთრებული და გამორჩეული დამოკიდებულება დედაეკლესიის მიმართ, თუ რომელიმე მეუფეს აინტერესებს კონკრეტული საკითხი, დიალოგისთვის, საკითხის დეტალებში გარკვევისთვის ჩვენ ყოველთვის ვართ მზად

ურბნისისა და რუისის მიტროპოლიტი იობი აცხადებს, რომ ხელისუფლებამ შესაძლებლობები ამოწურა, რაზეც დეპუტატმა დავით მათიკაშვილმა მიუღებელი უწოდა ამბიონის გამოყენებას „მცდარი ნარატივებისთვის“.

რუსთავი 2
დაკავშირებული მასალები (6)
განახლებულია: 12 ნოე., 16:43

თემის შეფასება

AI შეფასება · საცდელი მეთოდი

გაშუქების განსხვავება

50/100
დაბალიმაღალი

მაღალი სანდოობა · 7 გამოცემა

მხარეთა დაპირისპირება

70/100
დაბალიმაღალი

საშუალო სანდოობა · 3 მონაწილე · ნაწილობრივი შეფასება

როგორ შეფასდა?

AI-მ შეადარა 7 გამოცემის 12 მასალა: როგორ ხსნის თითოეული ერთსა და იმავე ფაქტს, რას უსვამს ხაზს და რა ენას იყენებს. 0 ნიშნავს, რომ ამბავს ერთნაირად ყვებიან, 100 — რომ სრულიად განსხვავებულად.

ყველაზე განსხვავებულად აშუქებენ

რუსთავი 2

Facebook, რადიო თავისუფლება, ნეტგაზეთი, TV პირველი, ბათუმელები, BM.GE

მაგალითად, რუსთავი 2 და რადიო თავისუფლება: რუსთავი 2 მიტროპოლიტის ქადაგებას წარმოაჩენს როგორც ამბიონიდან გაკეთებულ მიკერძოებულ პოლიტიკურ განცხადებებს, რასაც უკავშირებს მის სიმპათიებს ოპოზიციისადმი და წარსულ დაპირისპირებებს. რადიო თავისუფლება კი ყურადღებას ამახვილებს ქადაგების შინაარსზე (ეკლესიისა და ხელისუფლების შერწყმის მცდელობა, დაფინანსება) და იერარქის წინააღმდეგ გაჟღერებულ შეურაცხმყოფელ გამოხმაურებებზე.

ყველაზე დაშორებული პოზიციები

ლევან მაჭავარიანი

მიტროპოლიტი იობი, ლევან ბეჟაშვილი

მაგალითად, მიტროპოლიტი იობი და ლევან მაჭავარიანი: მიტროპოლიტი იობი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებამ შესაძლებლობები ამოწურა, ეროვნულ ინტერესებს გადაუხვია და ამ შეცდომებზე მითითება აუცილებელია. ლევან მაჭავარიანი კი მიტროპოლიტის განცხადებებს რეალობას აბსოლუტურად აცდენილ, მცდარ და უპასუხისმგებლო პოლიტიკურ განცხადებად აფასებს.

საცდელი მეთოდი. შეფასება ფაქტების სისწორეს და საზოგადოების განწყობას არ ადგენს. დეტალური ახსნა ↗

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