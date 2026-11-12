მეუფე იობის მიერ ხელისუფლების კრიტიკა და პოლიტიკური გამოხმაურებები
მროველ-ურბნელმა მიტროპოლიტმა იობმა საკვირაო ქადაგებისას განაცხადა, რომ ხელისუფლებამ შესაძლებლობები სრულად ამოწურა, ქვეყანაში კორუფცია ყვავის, ხელისუფლება არაეკლესიურია და ცდილობს ეკლესიის შერწყმასა და გაკონტროლებას. მიტროპოლიტის განცხადებით, საჭიროა განგაშის ზარის დარეკვა და მომავალში უკეთესი ხელისუფლების არჩევა. ამ შეფასებებს მმართველი გუნდის მხრიდან მწვავე რეაქცია მოჰყვა: დეპუტატებმა ლევან მაჭავარიანმა, დავით მათიკაშვილმა და მარიამ ლაშხმა განცხადებას უპასუხისმგებლო უწოდეს და აღნიშნეს, რომ პოლიტიკური გზავნილებისთვის ამბიონის გამოყენება მიუღებელია, თუმცა ხელისუფლება ყოველთვის მზადაა დიალოგისთვის. ოპოზიციის წარმომადგენელმა ლევან ბეჟაშვილმა კი მიტროპოლიტის განცხადებას მხარი დაუჭირა და დადებითად შეაფასა. უცნობია, რა გავლენას მოახდენს მღვდელმთავრის კრიტიკა ეკლესიასა და ხელისუფლებას შორის შემდგომ ურთიერთობებზე.