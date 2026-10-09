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84 დეპუტატი, რომელმაც ნანა ყეინიშვილის სების საბჭოში არჩევას მხარი დაუჭირა

2023 წლის 21 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტმა ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრად ნანა ყეინიშვილი 84 ხმით აირჩია. კენჭისყრა საპარლამენტო უმრავლესობის სრული მობილიზაციით წარიმართა იმ ფონზე, როდესაც პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი წარდგენილი კანდიდატურების უკან გაწვევას ითხოვდა.

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მოქმედება დასრულებულია

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84 დეპუტატი, რომელმაც ნანა ყეინიშვილის სების საბჭოში არჩევას მხარი დაუჭირა
84 დეპუტატი, რომელმაც ნანა ყეინიშვილის სების საბჭოში არჩევას მხარი დაუჭირაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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