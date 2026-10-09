84 დეპუტატი, რომელმაც ნანა ყეინიშვილის სების საბჭოში არჩევას მხარი დაუჭირა
2023 წლის 21 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტმა ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრად ნანა ყეინიშვილი 84 ხმით აირჩია. კენჭისყრა საპარლამენტო უმრავლესობის სრული მობილიზაციით წარიმართა იმ ფონზე, როდესაც პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი წარდგენილი კანდიდატურების უკან გაწვევას ითხოვდა.
2023 წლის 21 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტმა ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრად ნანა ყეინიშვილი 84 ხმით აირჩია. კენჭისყრა საპარლამენტო უმრავლესობის სრული მობილიზაციით წარიმართა იმ ფონზე, როდესაც პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი წარდგენილი კანდიდატურების უკან გაწვევას ითხოვდა.
საქმე ის არის, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი, რომელიც ნანა ყეინიშვილის ეროვნული ბანკის საბჭოში არჩევაზე პასუხისმგებლობას სალომე ზურაბიშვილს აკისრებს, თავადაც იმ 84 დეპუტატს შორის იყო, ვინც 2023 წელს ყეინიშვილის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა.
ოფიციალური ოქმის თანახმად, 150-წევრიან პარლამენტში სხდომას 115 დეპუტატი ესწრებოდა. ყეინიშვილის არჩევას „ქართული ოცნების“ 74-ვე დამსწრე დეპუტატმა, საპარლამენტო უმრავლესობაში შემავალი „ხალხის ძალის“ 9-ვე წევრმა და „ევროპელი სოციალისტების“ 1-მა წარმომადგენელმა (ავთანდილ ენუქიძემ) დაუჭირა მხარი.
სხდომას ესწრებოდა ოპოზიციის 31 დეპუტატი (მათ შორის „ნაციონალური მოძრაობის“, „გირჩის“, „მოქალაქეებისა“ და ფრაქციის გარეშე მყოფი წევრები), თუმცა მათ კენჭისყრაში მონაწილეობა საერთოდ არ მიუღიათ. პროექტს წინააღმდეგი ხმა არცერთი დეპუტატისგან არ მიუღია.
იმ დეპუტატების სრული ჩამონათვალი, რომლებმაც მხარი დაუჭირეს ნანა ყეინიშვილის არჩევას:
„ქართული ოცნება“ (74 დეპუტატი):
გია ბენაშვილი
ირაკლი ბერაია
ირაკლი (დაჩი) ბერაია
რამინა ბერაძე
მაია ბითაძე
ანზორ ბოლქვაძე
ელისო ბოლქვაძე
მაკა ბოჭორიშვილი
ელგუჯა გოცირიძე
ბექა დავითულიანი
ალექსანდრე დალაქიშვილი
ზაურ დარგალი
ისკო დასენი
ზაალ დუგლაძე
გოჩა ენუქიძე
გიორგი ვოლსკი
ირმა ზავრადაშვილი
ირაკლი ზარქუა
არჩილ თალაკვაძე
ედიშერ თოლორაია
რატი იონათამიშვილი
დავით კაჭარავა
ვლადიმერ კახაძე
გიორგი კახიანი
კახა კახიშვილი
პაატა კვიჟინაძე
ბაია კვიციანი
ირაკლი კირცხალია
სუმბატ კიურეღიანი
ირაკლი კობახიძე
ლევან კობიაშვილი
რესან კონცელიძე
მარიამ ლაშხი
ზაზა ლომინაძე
დავით მათიკაშვილი
სამველ მანუკიანი
ლევან მგალობლიშვილი
მამუკა მდინარაძე
ირაკლი მეზურნიშვილი
გოგი მეშველიანი
ირაკლი მეძმარიაშვილი
სავალან მირზოევი
გივი მიქანაძე
ზაალ მიქელაძე
ანტონ ობოლაშვილი
ბექა ოდიშარია
ანრი ოხანაშვილი
შალვა პაპუაშვილი
გელა სამხარაული
დიმიტრი სამხარაძე
ნიკოლოზ სამხარაძე
ვიქტორ სანიკიძე
მიხეილ სარჯველაძე
დავით სონღულაშვილი
ალექსანდრე ტაბატაძე
ნოდარ ტურძელაძე
ირაკლი ქადაგიშვილი
ლევან ქარუმიძე
მერაბ ქვარაია
სალომე ქურასბედიანი
ალუდა ღუდუშაური
თენგიზ შარმანაშვილი
ირაკლი შატაკიშვილი
გიორგი ჩაკვეტაძე
გოდერძი ჩანქსელიანი
ქეთევან ჩარკვიანი
ვასილ ჩიგოგიძე
ირაკლი ჩიქოვანი
გიორგი ცაგარეიშვილი
ბეჟან წაქაძე
ნინო წილოსანი
ხატია წილოსანი
გრეტა წიწავა
გივი ჭიჭინაძე
შოთა ხაბარელი
გიორგი ხახუბია
სალომე ჯინჯოლავა
„ხალხის ძალა“ (9 დეპუტატი): გურამ მაჭარაშვილი, ეკა სეფაშვილი,სოზარ სუბარი, მიხეილ ყაველაშვილი, დიმიტრი ხუნდაძე, ვიქტორ ჯაფარიძე, ზაალ მიქელაძე (აღრიცხული იყო ფრაქციის/ჯგუფის სიით)
„ევროპელი სოციალისტები“ (1 დეპუტატი): ავთანდილ ენუქიძე
(შენიშვნა: ოფიციალური საბოლოო ოქმით დაფიქსირებულია 84 მომხრე ხმა)
კენჭისყრა ჩატარდა მას შემდეგ, რაც ოპოზიციამ და პრეზიდენტმა პროცესს ბოიკოტი გამოუცხადეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის, ნათია თურნავას მიერ საერთაშორისო სანქციების აღსრულების წესში შეტანილი საგამონაკლისო ცვლილების გამო. მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა კანდიდატურების გაწვევის შესახებ განაცხადა, უმრავლესობამ პროცედურული არგუმენტით (რომ კანონმდებლობა გაწვევის მექანიზმს არ ითვალისწინებდა) საკითხი პლენარულ სხდომაზე მაინც გაიტანა და ყეინიშვილი სების საბჭოს წევრად 7 წლის ვადით დაამტკიცა.
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