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სალომე სიმონია: ქვეყანაში 237 000 ბავშვი შემწეობას იღებს. ჩინოვნიკები კი, ევროპაში ასწავლიან, ამოგზაურებენ და აცხოვრებენ საკუთარ შვილებს

სამოქალაქო აქტივისტი სალომე სიმონია: ქვეყანაში 237 000 ბავშვი შემწეობას იღებს. ჩინოვნიკები კი, ევროპაში ასწავლიან, ამოგზაურებენ და აცხოვრებენ საკუთარ შვილებს. ჩვენი შვილებისთვის ასაწყობი სკოლები.

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სალომე სიმონია: ქვეყანაში 237 000 ბავშვი შემწეობას იღებს. ჩინოვნიკები კი, ევროპაში ასწავლიან, ამოგზაურებენ და აცხოვრებენ საკუთარ შვილებს
სალომე სიმონია: ქვეყანაში 237 000 ბავშვი შემწეობას იღებს. ჩინოვნიკები კი, ევროპაში ასწავლიან, ამოგზაურებენ და აცხოვრებენ საკუთარ შვილებსNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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