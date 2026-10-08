სალომე სიმონია: ქვეყანაში 237 000 ბავშვი შემწეობას იღებს. ჩინოვნიკები კი, ევროპაში ასწავლიან, ამოგზაურებენ და აცხოვრებენ საკუთარ შვილებს
სამოქალაქო აქტივისტი სალომე სიმონია: ქვეყანაში 237 000 ბავშვი შემწეობას იღებს. ჩინოვნიკები კი, ევროპაში ასწავლიან, ამოგზაურებენ და აცხოვრებენ საკუთარ შვილებს. ჩვენი შვილებისთვის ასაწყობი სკოლები.
სამოქალაქო აქტივისტი სალომე სიმონია:
ქვეყანაში 237 000 ბავშვი შემწეობას იღებს. ჩინოვნიკები კი, ევროპაში ასწავლიან, ამოგზაურებენ და აცხოვრებენ საკუთარ შვილებს.
ჩვენი შვილებისთვის ასაწყობი სკოლები. საკუთარს - ფერების მიხედვით ურჩევენ ტანისამოსს და ფუფუნებაში აცხოვრებენ.
სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდის დირექტორის მოადგილის, შოთა ანდრიაძის (ფოტოზე) დეკლარირებული ქონება ასეთია:
● 434 000 ლარიანი ბინა
● 100 ათასი კვ.მ. მიწა მამას უჩუქებია
● 64 800 ლარიანი მანქანა
● 55 000 ლარი ნაღდი ფულის სახით
● 80 000 ₾ შემოსავალი კომპანიებიდან
● 13 790 ლარი ერთი თვის ხელფასი
● 20 000 ლარი ოცნებას შესწირა 2024 წლის არჩევნების წინ.
ასაწყობი სკოლების სატენდერო დოკუმენტაციას მისი ხელმოწერა აქვს.
ანდრიაძის მეუღლე, მარიამ გაბედავა აქციის მონაწილეების გაქილიკებით გამოირჩევა ხოლმე. მათ შორის, მაშინაც, როცა ახალგაზრდებს სახის ძვლებს ულეწავდნენ. უცნობის ნავისა და TV იმედის ხშირი სტუმარია.
დღეს გამარჯვებული კომპანია გამოვლინდა, (ტენდერის ერთადერთი მონაწილე) რომელიც ხალხის ბიუჯეტიდან 19,5 მილიონს მიიღებს.
დოკუმენტის თანახმად, სავარაუდოდ, 60 სკოლაზეა საუბარი. 14 წლის თავზე, ორნიშნა ეკონომიკური ზრდის ფონზე, ბავშვები ფარატინა სკოლებში ივლიან.
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