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გაგა გოგსაძე: ვიკა ბუკიას გუშინდელმა ეთერმა ლამის სუიციდამდე მიმიყვანა. აქამდე ვერაფერი დავწერე, იმიტომ კი არა, რომ დამეზარა, არამედ იმიტომ, რომ არ შემეძლო

პოეტი გაგა გოგსაძე: ვიკა ბუკიას გუშინდელმა ეთერმა ლამის სუიციდამდე მიმიყვანა. აქამდე ვერაფერი დავწერე,იმიტომ კი არა, რომ დამეზარა, არამედ იმიტომ, რომ არ შემეძლო.ქვეყანას მწამებელი, წამლისჩამდები და მოღალატე რეჟიმი დაეპატრონა.

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გაგა გოგსაძე: ვიკა ბუკიას გუშინდელმა ეთერმა ლამის სუიციდამდე მიმიყვანა. აქამდე ვერაფერი დავწერე, იმიტომ კი არა, რომ დამეზარა, არამედ იმიტომ, რომ არ შემეძლო
გაგა გოგსაძე: ვიკა ბუკიას გუშინდელმა ეთერმა ლამის სუიციდამდე მიმიყვანა. აქამდე ვერაფერი დავწერე, იმიტომ კი არა, რომ დამეზარა, არამედ იმიტომ, რომ არ შემეძლოNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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