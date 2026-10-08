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საზოგადოება

თაკო ჩარკვიანი: თუ საზოგადოებასაც არ აწუხებს სუნი-მაშინ რა უნდა ვთქვა?! ესე იგი-ყარს ჩვენი სახელმწიფო...

თაკო ჩარკვიანი: რამდენიმე დღით გასული ვარ ქვეყნიდან, მაგრამ რა თქმა უნდა ვუყურებ ყველაფერს და არ შემიძლია არ გამოვეხმაურო ახალგაზრდა ბიჭის უმძიმეს განცხადებას, რომ მასზე იძალადეს ციხეში - სიტყვა გაუპატიურება განზრახ არ მინდა ვთქვა, რადგან გაუპატიურებული, ნამუსგარეცხილი და ღირსებააყრილი, თავად ის “თანამშრომლები” არიან, ერთ კაცს რომ აკავებს 10 კაცი.

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თაკო ჩარკვიანი: თუ საზოგადოებასაც არ აწუხებს სუნი-მაშინ რა უნდა ვთქვა?! ესე იგი-ყარს ჩვენი სახელმწიფო...
თაკო ჩარკვიანი: თუ საზოგადოებასაც არ აწუხებს სუნი-მაშინ რა უნდა ვთქვა?! ესე იგი-ყარს ჩვენი სახელმწიფო...NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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