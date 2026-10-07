ახალი ხედვა. სრული სურათი.AI ინტერნეტმედია პლატფორმა
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარისაზოგადოებასტატია
საზოგადოება

დავით ქართველიშვილი – სანამ მე არ ვიყავი

ლიტერატურათმცოდნე ქეთი ქურდოვანიძე: ბოლო დროა ასე არაფერი მომწონებია ჩვენს ლიტარატურაში. ეს არის მოთხრობა იდენტობის კრიზისის, სამშობლოს ცვალებადი მნიშვნელობისა და დაბრუნების შეუძლებლობის შესახებ.

n.NEWS.GEგამოქვეყნებული მასალა

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
დავით ქართველიშვილი – სანამ მე არ ვიყავი
დავით ქართველიშვილი – სანამ მე არ ვიყავიNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

ყველა ამბავი: საზოგადოება