კახა კალაძე: დღეს, პიკის საათში 900 ათასამდე ავტომობილი გადაადგილდება, რაც პრობლემაა
საინტერესოა სტატისტიკაც რამდენი ავტომობილი გადაადგილდებოდა 2012 წლამდე, დაახლოებით 180 ათასამდე კერძო ავტომობილი იყო. დღეს, პიკის საათში 900 ათასამდე ავტომობილი გადაადგილდება, რაც პრობლემაა" - განაცხადა კახა კალაძემ.
„იცით, რომ თბილისში ბოლო წლების განმავლობაში, ძალიან გაიზარდა ავტომობილების რაოდენობა. ქალაქში გადაადგილება კონკრეტულ უბნებში არის პრობლემა, საცობებია. დაწყებული გვაქვს ღონისძიებები, ე.წ. ჭკვიანი შუქნიშნების დანერგვა, ასევე კონკრეტული პრობლემური არეალების მოწესრიგება განტვირთვის თვალსაზრისით.
საინტერესოა სტატისტიკაც რამდენი ავტომობილი გადაადგილდებოდა 2012 წლამდე, დაახლოებით 180 ათ��სამდე კერძო ავტომობილი იყო. დღეს, პიკის საათში 900 ათასამდე ავტომობილი გადაადგილდება, რაც პრობლემაა" - განაცხადა კახა კალაძემ.
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