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კახა კალაძე: დღეს, პიკის საათში 900 ათასამდე ავტომობილი გადაადგილდება, რაც პრობლემაა

საინტერესოა სტატისტიკაც რამდენი ავტომობილი გადაადგილდებოდა 2012 წლამდე, დაახლოებით 180 ათასამდე კერძო ავტომობილი იყო. დღეს, პიკის საათში 900 ათასამდე ავტომობილი გადაადგილდება, რაც პრობლემაა" - განაცხადა კახა კალაძემ.

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მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
კახა კალაძე: დღეს, პიკის საათში 900 ათასამდე ავტომობილი გადაადგილდება, რაც პრობლემაა
კახა კალაძე: დღეს, პიკის საათში 900 ათასამდე ავტომობილი გადაადგილდება, რაც პრობლემააNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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