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318 ათასი ლარის წლიური შემოსავალი, მეუღლის საკუთრებაში არსებული აქციები და უძრავ/მოძრავი ქონება - როგორია დეპუტატ სალომე ჯინჯოლავას ოჯახის ქონება

114 097 ლარის შემოსავალი პარლამენტის წევრობაზე, მეუღლის საკუთრებაში არსებული ფასიანი ქაღალდები და უძრავ/მოძრავი ქონება - ასეთია ამონარიდი პარლამენტის დეპუტატის სალომე ჯინჯოლავას ქონებრივი დეკლარაციიდან. პარლამენტის წევრმა სალომე ჯინჯოლავამ ქონებრივი დეკლარაცია მიმდინარე წლის ივლისის ბოლოს წარადგინა.

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318 ათასი ლარის წლიური შემოსავალი, მეუღლის საკუთრებაში არსებული აქციები და უძრავ/მოძრავი ქონება - როგორია დეპუტატ სალომე ჯინჯოლავას ოჯახის ქონება
318 ათასი ლარის წლიური შემოსავალი, მეუღლის საკუთრებაში არსებული აქციები და უძრავ/მოძრავი ქონება - როგორია დეპუტატ სალომე ჯინჯოლავას ოჯახის ქონებაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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