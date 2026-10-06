318 ათასი ლარის წლიური შემოსავალი, მეუღლის საკუთრებაში არსებული აქციები და უძრავ/მოძრავი ქონება - როგორია დეპუტატ სალომე ჯინჯოლავას ოჯახის ქონება
114 097 ლარის შემოსავალი პარლამენტის წევრობაზე, მეუღლის საკუთრებაში არსებული ფასიანი ქაღალდები და უძრავ/მოძრავი ქონება - ასეთია ამონარიდი პარლამენტის დეპუტატის სალომე ჯინჯოლავას ქონებრივი დეკლარაციიდან. პარლამენტის წევრმა სალომე ჯინჯოლავამ ქონებრივი დეკლარაცია მიმდინარე წლის ივლისის ბოლოს წარადგინა.
114 097 ლარის შემოსავალი პარლამენტის წევრობაზე, მეუღლის საკუთრებაში არსებული ფასიანი ქაღალდები და უძრავ/მოძრავი ქონება - ასეთია ამონარიდი პარლამენტის დეპუტატის სალომე ჯინჯოლავას ქონებრივი დეკლარაციიდან.
პარლამენტის წევრმა სალომე ჯინჯოლავამ ქონებრივი დეკლარაცია მიმდინარე წლის ივლისის ბოლოს წარადგინა.
დეკლარაციის მიხედვით, სალომე ჯინჯოლავას საკუთრებაშია ბათუმში მდებარე 50.8 კვ. მეტრი ფართობის ბინა, რომელიც 2022 წელს 42 500 აშშ დოლარად შეიძინა, ასევე 2023 წელს 12 000 აშშ დოლარად შეძენილი Toyota Camry.
როგორც დეკლარაციიდან ირკვევა, უძრავ-მოძრავი ქონება ძირითადად მისი მეუღლის საკუთრებაში ფიქსირდება.
კერძოდ, როგორც დოკუმენტაციიდან ირკვევა, დეპუტატის მეუღლეს სახელზეა რეგისტრირებული 63 კვ.მ. ფართობის ბინა თბილისში, რომელშიც 2016 წელს 155 000 აშშ დოლარად აქვს შეძენილი; ასევე, თბილისში აქვს სამი კომერციული ფართი, რომლებშიც 2016 და 2024 წლებში ჯამში, 106 000 აშშ დოლარი აქვს გადახდილი.
გარდა ამისა, პარლამენტის წევრის მეუღლე ფლობს 73,87 კვ.მ. ფართობის არასაცხოვრებელი ფართიც თბილისში, რომელიც 2010 წელს 80 000 აშშ დოლარად აქვს შეძენილი; ასევე მის საკუთრებაშია ბაკურიანში მდებარე 5640 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის 25%-იანი წილი, რომელიც ადგილმონაცვლეობის შედეგად აქვს მიღებული 2025 წელს.
ამასთან, სალომე ჯინჯოლავას მეუღლის სახელზეა რეგისტრირებული სამი მსუბუქი ავტომობილიც. ესენია: 2014 წელს 4 500 აშშ დოლარად შეძენილი Honda Civic; 2023 წელს 9000 აშშ დოლარად ნაყიდი Jeep Grand Cherokee და 2024 წელს 22 000 აშშ დოლარად შეძენილი Hyunday Santafe.
ზემოთ ჩამოთვლილი ქონების გარდა, პარლამენტის წევრის მეუღლე ფასიან ქაღალდებსაც ფლობს. კერძოდ, 2024-2025 წლებში აქვს შეძენილი NVIDIA Corporation-ის - 21 აქცია, TSLA-ს - 2 აქცია, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.-ის - 1 აქცია, Boeing Company-ის - 1 აქცია, BHP BILLITON LIMITED-ის - 1 აქცია, Technology Sector SPDR-ის - 1 აქცია, S&P 500 ETF-ის - 1 აქცია, Palantir Technologies Inc-ის- 3 აქცია.
აღსანიშნავია, რომ აღნიშნულ აქციებში, ჯამში, გადახდილი აქვს 6 740 აშშ დოლარი.
რაც შეეხება ფინანსურ საბანკო ანგარიშებს, დეკლარაციის შევსების მომენტში პარლამენტის დეპუტატის სალომე ჯინჯოლავას საბანკო ანგარიშზე 9 606 ლარი, ნაღდი ფულადი თანხის სახით კი, 14 000 აშშ დოლარი ჰქონდა. ხოლო მის მეუღლეს საბანკო ანგარიშებზე 7 147 ლარი და 4 000 აშშ დოლარი, ნაღდი ფულის სახით კი - 75 000 ლარის დანაზოგი ჰქონდა.
ქონებრივი დეკლარაციიდან ირკვევა, რომ დეპუტატის მეუღლე 5 კომპანიაში ფლობს წილებს, თუმცა, არცერთის საქმიანობით მიღებული შემოსავალი არ უფიქსირდება. ამასთან, შპს „ქართული საბასიზო ჯგუფის“ 50%-იანი წილი სამართავად სხვა პირისთვის აქვს გადაცემული.
როგორც დოკუმენტშია აღნიშნული, გასული წლის განმავლობაში 32 816 ლარის შემოსავალი აქვს მიღებული შპს „ექსპერიმენტალური სტუდიის“ დირექტორის პიოზიციაზე.
ამასთან, დეკლარაციის მიხედვით, 2025 წელს სალომე ჯინჯოლავას შემოსავალმა პარლამენტის დეპუტატის პოზიციაზე 114 097 ლარი შეადგინა. მისმა მეუღლემ კი 2025 წლის სხვადასხვა პერიოდსა და სხვადასხვა პოზიციაზე მუშაობისთვის ჯამში, 128 990 ლარის შემოსავალი აქვს მიღებული. კერძოდ:
შპს „ჯორჯიან ბილდინგ გროუპის“ იურისტის საქმიანობიდან - 3216 ლარი;
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილის პოსტზე - 89 135 ლარი;
საქართველოს საავტომობილო სპორტის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტის პოზიციაზე - 12 306 ლარი;
საქართველოს სპორტის სამინისტროს იურისტის პოზიციაზე - 16 293 ლარი;
შპს Sky Group-ის იურისტის პოზიციაზე - 3015 ლარი;
შპს „რეფ ტრანსი 2013“-ის იურისტის პოზიციაზე - 5025 ლარი.
ამასთან, დეკლარაციის მიხედვით, სალომე ჯინჯოლავას მეუღლეს გასულ წელს ერთჯერადი იურიდიული მომსახურებიდან ჯამში 75 011 ლარის შემოსავალი ჰქონდა.
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.