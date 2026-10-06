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გივი მიქანაძე: ქვეყნის განათლების სისტემაში რეფორმები სწორი მიმართულებით ხორციელდება

ეს არის ის უმნიშვნელოვანესი მიღწევა, რომელზეც უმაღლესი განათლების რეფორმის ფარგლებში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა ინტენსიური მუშაობა. ამ კუთხით განხორციელდა შესაბამისი ცვლილებები, როგორც კანონმდებლობაში, ასევე შესაბამის ნორმატიულ აქტებში, რათა მაქსიმალურად უზრუნველყოფილიყო განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრის დამოუკიდებლობა

n.NEWS.GEგამოქვეყნებული მასალა

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
გივი მიქანაძე: ქვეყნის განათლების სისტემაში რეფორმები სწორი მიმართულებით ხორციელდება
გივი მიქანაძე: ქვეყნის განათლების სისტემაში რეფორმები სწორი მიმართულებით ხორციელდებაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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