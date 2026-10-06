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ზურაბ ჯაფარიძე: ადამიანებისგან, რომელთაც უყურეს როგორ უმტვრევდნენ სახის ძვლებს ახალგაზრდებს, როგორ ცემდნენ 150 კგ-იანი მუტრუკები პატარა გოგოებს...

ზურაბ ჯაფარიძე: მოლოდინი რომ რაიმე სახის ძალადობაზე ისინი მორალს მოუხმობენ და/ან ემპათია გაუჩდებათ, ან, მითუმეტეს, პროტესტის გრძნობა გაიღვიძებს მათში, უბრალოდ გულუბრყვილობაა.

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ზურაბ ჯაფარიძე: ადამიანებისგან, რომელთაც უყურეს როგორ უმტვრევდნენ სახის ძვლებს ახალგაზრდებს, როგორ ცემდნენ 150 კგ-იანი მუტრუკები პატარა გოგოებს...
ზურაბ ჯაფარიძე: ადამიანებისგან, რომელთაც უყურეს როგორ უმტვრევდნენ სახის ძვლებს ახალგაზრდებს, როგორ ცემდნენ 150 კგ-იანი მუტრუკები პატარა გოგოებს...NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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