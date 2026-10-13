სალომე სიმონია: 145 000 დოლარად მოსკოვში 2 ბინა და ავტოფარეხი შეიძინა 2001-2007 წლებში; 1 მილიონი ლარის ღირებულების ქონებას საქართველოში ფლობენ...
პაატა კვიჟინაძე ოფშორების კანონის ინიციატორია. განხილვაზე ამბობდა: ეს გადასახადები ვაპატიოთ, თუ [კომპანიები] გადმოვლიან და გაათეთრებენო.
სამოქალაქო აქტივისტი სალომე სიმონია:
●145 000 დოლარად მოსკოვში 2 ბინა და ავტოფარეხი შეიძინა 2001-2007 წლებში
● დღეს ამ ქონების ღირებულება სავარაუდოდ, 5-ჯერ ან უფრო მეტია
● 1 მილიონი ლარის ღირებულების ქონებას საქართველოში ფლობენ
● 110 000 ლარის 2 ავტომობილი მისი მეუღლის სახელზე
● 88 000 ლარი იჯარიდან ერთ წელში
● 54 000 ლარი რემონტში დახარჯა
● 60 000 ლარი პარტიას შესწირა
● 2004-ში 200 000 დოლარად შეუძენია მიწის ნაკვეთი მოსკოვთან ახლოს
● 2023 წელს, კი, რატომღაც 5-ჯერ ძვირი მიწა 140 000 დოლარად გაყიდა.
სავარაუდოდ, დეკლარაციაში დამალა რეალური ღირებულება.
პაატა კვიჟინაძე ოფშორების კანონის ინიციატორია. განხილვაზე ამბობდა:
"ეს გადასახადები ვაპატიოთ, თუ [კომპანიები] გადმოვლიან და გაათეთრებენო." (იხ. კომენტარი)
დღეს გვითხრა: ევროპაში, უახლოეს პერიოდში, ეკონომიკური ზრდის არავითარი პერსპექტივა არ ჩანსო.
ასევე, გვახარა, რომ ხელფასები და პენსიები ფასებზე მეტად იზრდებაო.
ყველაზე დაცლადი, ღარიბი და დაჩაგრული ხარაგაულის, ჭიათურისა და საჩხერის დელეგატია კვიჟინაძე.
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