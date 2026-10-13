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სალომე სიმონია: 145 000 დოლარად მოსკოვში 2 ბინა და ავტოფარეხი შეიძინა 2001-2007 წლებში; 1 მილიონი ლარის ღირებულების ქონებას საქართველოში ფლობენ...

პაატა კვიჟინაძე ოფშორების კანონის ინიციატორია. განხილვაზე ამბობდა: ეს გადასახადები ვაპატიოთ, თუ [კომპანიები] გადმოვლიან და გაათეთრებენო.

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სალომე სიმონია: 145 000 დოლარად მოსკოვში 2 ბინა და ავტოფარეხი შეიძინა 2001-2007 წლებში; 1 მილიონი ლარის ღირებულების ქონებას საქართველოში ფლობენ...
სალომე სიმონია: 145 000 დოლარად მოსკოვში 2 ბინა და ავტოფარეხი შეიძინა 2001-2007 წლებში; 1 მილიონი ლარის ღირებულების ქონებას საქართველოში ფლობენ...NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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