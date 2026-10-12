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ზურაბ გურული: ნიკოლა სარკოზის სააკაშვილის მიმართ უდიდესი სიმპათიებიც რომ ჰქონოდა, ვერაფერს გააწყობდა ანგელა მერკელის ევროკავშირთან, ან უკვე ნიჩაბზე დადებული ბუშის ამერიკასთან

მალე ამერიკის შუალედური არჩევნები ჩატარდება, სადაც რესპუბლიკური პარტია საკმაოდ მწარე დამარცხებას იგემებს. ეს პრაქტიკულად გარდაუვალია. პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციას შეუძლია საკუთარი პოლიტიკური მისია ამოწურულად ჩათვალოს. დარჩენილი ორი წელი კატასტროფული ზიანის დასასტაბილურებლად გაიხარჯება.

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ზურაბ გურული: ნიკოლა სარკოზის სააკაშვილის მიმართ უდიდესი სიმპათიებიც რომ ჰქონოდა, ვერაფერს გააწყობდა ანგელა მერკელის ევროკავშირთან, ან უკვე ნიჩაბზე დადებული ბუშის ამერიკასთან
ზურაბ გურული: ნიკოლა სარკოზის სააკაშვილის მიმართ უდიდესი სიმპათიებიც რომ ჰქონოდა, ვერაფერს გააწყობდა ანგელა მერკელის ევროკავშირთან, ან უკვე ნიჩაბზე დადებული ბუშის ამერიკასთანNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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