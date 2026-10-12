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ლევან მახაშვილი: თორემ ღმერთმა დაგვიფაროს ან პოლიტიკური საქმიანობა ავკრძალოთ, ან უცხოური ფულის ქვეყანაში შემოტანა ავკრძალოთ...

პოლიტიკაშიც იმოძრაონ ამ ადამიანებმა, პოლიტიკურმა პარტიებმა თუ ორგანიზაციებმა, ფულიც მისცენ, მაგრამ აქ იმაზეა საუბარი, რომ ფულს რომ აძლევ, მოსახლეობას გამჭვირვალედ აუხსნან, რას აძლევენ, რაში აძლევენ, რაში უხდიან ამ ფულს

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ლევან მახაშვილი: თორემ ღმერთმა დაგვიფაროს ან პოლიტიკური საქმიანობა ავკრძალოთ, ან უცხოური ფულის ქვეყანაში შემოტანა ავკრძალოთ...
ლევან მახაშვილი: თორემ ღმერთმა დაგვიფაროს ან პოლიტიკური საქმიანობა ავკრძალოთ, ან უცხოური ფულის ქვეყანაში შემოტანა ავკრძალოთ...NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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