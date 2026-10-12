ახალი ხედვა. სრული სურათი.AI ინტერნეტმედია პლატფორმა
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარიეკონომიკასტატია
ეკონომიკა

მამუკა ფიფია: ეს მხოლოდ პირველი ტალღაა - 40-ზე მეტი უმსხვილესი კომპანიის წინააღმდეგ მზადდება სანქციები

მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია რუსეთის მიერ ქართული პროდუქციის - მათ შორის, ადგილობრივი Coca-Cola-ს, მინერალური წყალი „ნაბეღლავისა“ და წამყვანი მეღვინეობების ნაწარმის ბაზრიდან გაწვევისა და აკრძალვის შესახებ, ბევრისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. თუმცა, რეალურად, ეს პროცესი პროგნოზირებადი იყო.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
მამუკა ფიფია: ეს მხოლოდ პირველი ტალღაა - 40-ზე მეტი უმსხვილესი კომპანიის წინააღმდეგ მზადდება სანქციები
მამუკა ფიფია: ეს მხოლოდ პირველი ტალღაა - 40-ზე მეტი უმსხვილესი კომპანიის წინააღმდეგ მზადდება სანქციებიNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

ყველა ამბავი: ეკონომიკა