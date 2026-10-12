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მიხეილ სარჯველაძე: დევნილმა მოსახლეობამ კარგად იცის, ვინ არის უფლებამოსილი მიიღოს კომპენსაცია... ეს უსასრულო ვერ იქნება

დევნილმა მოსახლეობამ კარგად იცის, ვინ არის უფლებამოსილი მიიღოს კომპენსაცია, როგორი სტატუსით და რა წესით განისაზღვრება ამაზე უფლებამოსილი პირი, - განაცხადა გადაცემაში „დღის ქრონიკა“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ.

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მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
მიხეილ სარჯველაძე: დევნილმა მოსახლეობამ კარგად იცის, ვინ არის უფლებამოსილი მიიღოს კომპენსაცია... ეს უსასრულო ვერ იქნება
მიხეილ სარჯველაძე: დევნილმა მოსახლეობამ კარგად იცის, ვინ არის უფლებამოსილი მიიღოს კომპენსაცია... ეს უსასრულო ვერ იქნებაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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