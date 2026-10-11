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მამუკა გამყრელიძე: დარწმუნებული ვარ, რომ ეს განცხადება სწორედ საპატრიარქოს დაკვეთა იყო

დიპლომატი მამუკა გამყრელიძე: დღეს ყაველაშვილმა გვესროლა ახალი "სიბრძნე." თურმე ქართველებს გვაქვს 7 მარადიული ღირებულება: ღმერთი, სამშობლო, ადამიანი, მამული, ენა, სარწმუნოება და ოჯახი!

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მამუკა გამყრელიძე: დარწმუნებული ვარ, რომ ეს განცხადება სწორედ საპატრიარქოს დაკვეთა იყო
მამუკა გამყრელიძე: დარწმუნებული ვარ, რომ ეს განცხადება სწორედ საპატრიარქოს დაკვეთა იყოNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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