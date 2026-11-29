საზოგადოება · 29 ნოემბერი, 18:36
მიშა მესხი: გუშინდელი აქციის შემდეგ, დღეს ევროპაში გავიღვიძეთ... ბიძინა ივანიშვილი გაქცეულა... (ვიდეო)
მომღერალ სოფო ბედიას ქმარი, მიშა მესხი სოციალურ ქსელში ვიდეოს აქვეყნებს - ჩემი თავი ჯანდაბას ძაღლი არავინ დამიბულინგოს
მომღერალ სოფო ბედიას ქმარი, მიშა მესხი სოციალურ ქსელში ვიდეოს აქვეყნებს - გუშინდელი აქციის შემდეგ, დღეს ევროპაში გავიღვიძეთ... ბიძინა ივანიშვილი გაქცეულა... ჩემი თავი ჯანდაბას ძაღლი არავინ დამიბულინგოს.
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