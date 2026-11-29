პოლიტიკა · 29 ნოემბერი, 12:43
მედია: 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბრის აქციებიდან ორი წელი გავიდა (ვიდეო)
ამ ვიდეოში მოგიყვებით, რა მასშტაბი ჰქონდა დემონსტრანტების მიმართ ძალადობას და ჰქონდა თუ არა ამ ქმედებებს სისტემური ხასიათი.
2024 წლის ნოემბერ-დეკემბრის აქციებიდან ორი წელი გავიდა.
დარბევების დროს პროტესტის ასობით მონაწილე საპოლიციო ძალების მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი გახდა.
ამ ვიდეოში მოგიყვებით, რა მასშტაბი ჰქონდა დემონსტრანტების მიმართ ძალადობას და ჰქონდა თუ არა ამ ქმედებებს სისტემური ხასიათი.
მასალის შესახებპირველწყარო: Facebook ↗
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.
რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?
შემდეგი ამბავიწაიკითხე2024 წლის 28 ნოემბრის პროტესტის დაწყებიდან ორი წელი გადის (ვიდეო)
მსგავსი და უახლესი ამბები
ყველა ამბავი: პოლიტიკა
კომენტარები
კომენტარები იტვირთება…