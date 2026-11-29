პოლიტიკა · 29 ნოემბერი, 12:31
საქართველოს ევროპული ორბიტა: 2025 წ. ევროკავშირმა სკოლებისთვის ხილის, ბოსტნეულისა და რძის შესაძენად თანხა გამოყო.. საქართველოში, უფასო სასკოლო კვების საყოველთაო პროგრამა დღემდე არ ამოქმედებულა (ვიდეო)
საქართველოს ევროპული ორბიტა: 2025 ევროკავშირმა სკოლებისთვის ხილის, ბოსტნეულისა და რძის შესაძენად თანხა გამოყო.. საქართველოში, უფასო სასკოლო კვების საყოველთაო პროგრამა დღემდე არ ამოქმედებულა
საქართველოს ევროპული ორბიტა: 2025 წ. ევროკავშირმა სკოლებისთვის ხილის, ბოსტნეულისა და რძის შესაძენად თანხა გამოყო.. საქართველოში, უფასო სასკოლო კვების საყოველთაო პროგრამა დღემდე არ ამოქმედებულა.
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