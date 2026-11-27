ლევან სანიკიძე: მართლა „კოსტაიას“ ქვეყნად გვაქცია - ელარჯის წელვითა და ლაქუცით
ლევან სანიკიძე: ერთ დროს სამხრეთ კავკასიისა და აღმოსავლეთ ევროპის ვარსკვლავი საქართველო დღეს ყველასთვის დაბალი ღობე გახდა. მართლა „კოსტაიას“ ქვეყნად გვაქცია - ელარჯის წელვითა და ლაქუცით.
პოლიტიკოსი ლევან სანიკიძე:
ერთ დროს სამხრეთ კავკასიისა და აღმოსავლეთ ევროპის ვარსკვლავი საქართველო დღეს ყველასთვის დაბალი ღობე გახდა. მართლა „კოსტაიას“ ქვეყნად გვაქცია - ელარჯის წელვითა და ლაქუცით.
სამარცხვინო სანახავია რაც დაგვემართა. უკლებლივ ყველა ზემოდან გვიყურებს. ოღონდ ეს მათი ბრალი კი არა, ჩვენი ბრალია.
მიზეზი ივანიშვილ���ა, შედეგიც ლოგიკურია.
ჯერ ჩვენ უნდა დავიბრუნოთ ეროვნული თავმოყვარეობა და ქართველების ქვეყნიდან გამსახლებელი, გელათის მგრეველი და ახალგაზრდების მომავლის წამრთმევი ჭორვილელი ბატონი ჩამოვაცილოთ ამ ქვეყნის საჭეს და მერე მოვთხოვოთ სხვას ჩვენი სახელმწიფოსთვის ანგარიშის გაწევა.
ასე უფრო სამართლიანია.
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