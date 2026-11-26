პოლიტიკა · 27 ნოემბერი, 01:45
შმაგი სამხარაძე: მონური პოლიტიკის ფასი (ვიდეო)
ცნობისათვის, ხუთშაბათ საღამოს „ბეშიქთაშის“ გულშემატკივრები პოლიციას დაუპირისპირდნენ. პოლიციამ გამოიყენა, სავარაუდოდ, წიწაკის სპრეი. დაშავებულია სულ მცირე ერთი გულშემატკივარი. პოლიციელების მისამართით სხვადასხვა ნივთს ისვრიან.
საზოგადოებრივი მოძრაობა "სამოქალაქო თანხმობის" დამფუძნებელი შმაგი სამხარაძე:
მონური პოლიტიკის ფასი
ცნობისათვის, ხუთშაბათ საღამოს „ბეშიქთაშის“ გულშემატკივრები პოლიციას დაუპირისპირდნენ. პოლიციამ გამოიყენა, სავარაუდოდ, წიწაკის სპრეი.
დაშავებულია სულ მცირე ერთი გულშემატკივარი. პოლიციელების მისამართით სხვადასხვა ნივთს ისვრიან.
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